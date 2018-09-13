Bu markette zam yok

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un üzerinde titizlikle durduğu Halk Market, zam yapmadığı ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine büyük oranda zam gelmesine rağmen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatıyla Halk Market, bu zamların hiçbirini ürünlere yansıtmadı. Bu marketten dağıtılan Halk Kart aracılığıyla sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yararlanabildiğini söyleyen Kurt, “Biz bu marketi ekonomik sıkıntıyı üst düzeyde yaşayan ve yoksunluk çeken insanlarımıza destek olmak için hizmete soktuk. Bu zamları yansıtırsak alım güçleri daha da düşecek. Bu yüzden bu konuda önemli bir karar aldığımızı düşünüyorum” dedi. Ülkenin ekonomik gidişatının kötü olduğunu, dayanılabildiği ölçüde direnç gösterilmesi gerektiğini dile getiren Kurt, bu yüzden Halk Market'in zamlara dur dediğini belirtti.