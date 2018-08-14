Bu maymunlar ölüm saçıyor

Bitkilerin büyümesi amacıyla tasarlanan su maymunları, internet üzerinden alım-satım yapılan platformlarda, işportada ve bazı oyuncakçılarda uyarılara ve yasaklara rağmen satılmaya devam ediyor. Kimyasal özelliği nedeniyle suyla temas ettiğinde kısa sürede büyüyen bu ürün, yutulduğunda korkunç tehlikelere yol açıyor. Görüntüsüyle şekere benzeyen su maymunları özellikle de çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar tarafından şeker sanılıp yutulduğunda ise ölüme kadar götürebiliyor.

20 yıldır oyuncak sektöründe çalışan Şerafettin Şeker ebeveynlere hayati uyarılarda bulundu. Çoğunlukla çocukların ilgisini çekmesinden dolayı kazanç kapısı olarak görenlerin satışını yaptığını aktaran Şeker, "Su maymunlarının çocukların ilgisini çekmesinin sebebi misket şeklinde, yuvarlak ve küçük olması. Suya atıldığında büyüyebiliyor, değişik şekillere gelebiliyor. Daha çok çiçekçilik sektöründe kullanılıyor. Bunu oyuncak firmaları kazanç kapısı olarak görüp çocukların ilgisini çekmesinden dolayı kendi tezgâhlarında pazarlıyorlar. Çocuklar için çok tehlikeli bir ürün. Daha çok işportacılar, seyyar ve bilinçli olmayan oyuncakçılarda da satıldığı görünüyor" diye konuştu.

"Suyla temas ettiğinde kat kat büyüyebiliyor"

Bu maddenin yutulduğunda midede büyüyebildiğine dikkat çeken Şeker, "Satışı yasak. Satışı yasaklanalı en az 5 yıl oldu. Bundan 4-5 sene önce yetkililer geldiğinde satışı yapmayacağımıza dair imza attık. Biz bu imzayı atmadan öncede çocuklar için sağlıklı olmadığını düşündüğümüz için zaten satışını yapmıyorduk. Çocuğun her hangi bir şekilde yuttuğunu düşünürsek çok büyük tehlikeler olabiliyor. Çünkü suyla temas ettiğinde kat kat büyüyebiliyor. Daha önceden bir çocuğun başına geldiğinin haberini duymuştuk" ifadelerini kullandı.

Son olarak anne-babaların bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Şerafettin Şeker şunları söyledi;

"Anne-babalar alışveriş yaparken aldıkları yere dikkat etmeliler. Kesinlikle çocuk sağılığına uygunluk ibaresinin okumalılar. Çoğu oyuncakta çocuk sağlığı için yaş grupları yazıyor. Mesela 1-3 yaş için tehlikelidir gibi. Su maymunu ve buna benzer ürünlerin hiçbir zaman oyuncak sektöründe raflarda olmaması gerekiyor. Aileler bu konuda bilinçli olmalı."