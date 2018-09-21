Bu paralar dilencinin üzerinden çıktı

Eskişehir'de vatandaşların duygularını sömüren dilencinin üzerinden tam 620 lira çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde dilencilik yapan bir şahsı fark etti. Dursun Cibik isimli dilencinin yapılan aramasında üzerinden farklı banknotlarda kağıt paranın yanı sıra çok sayıda madeni para elde edildi. Paraların toplamı 620 lirayı bulurken, bu meblağ kamu tarafından müsadere edildi.

Öte yandan Zabıta Karakolu'na götürülen dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.