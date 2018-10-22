Bu sezon vatandaş hamsiye doyacak

Eskişehir'de balıkçılar, beklenenin aksine vatandaşın bu sene hamsiye doyacağını öngörüyor.

Eylül'de başlayan av sezonu ile birlikte balık çeşitleri tezgahta yerini almaya devam ediyor. Palamutların bolluğu hamside bir kıtlık yaşanabileceği korkusu yaşatırken, durum beklenildiği gibi olmadı. Geçen senenin aksine bu sene balıkçı tezgahlarında hamsi bol bol yer bulurken fiyatları da cebi rahatlatıyor. Sezonun yeni açılmasına rağmen kilosu 10 lira ve altında seyreden hamsi, bu sene yine vatandaşların en çok tüketeceği balıkların başında geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca hamsinin kilosu tezgahlarda 10 liraya yer bulurken barbun 25 lira; istavrit, uskumru, mezgit ve yerli palamut ise 15 liraya satışa sunuluyor.

“Hamsi bereketi olacak”

Özellikle son bir haftadır hamside bir bereketlilik olduğunu ifade eden Balıkçı Hülya Akkoyun, bu sene vatandaşın hamsiye doyacağını ifade etti. Akkoyun,”Hamsi bereketi olacak. Son bir haftadır hele çok bereketli. Denizlerde hamsi güzel. Şu anda 10 liraya satıyoruz. 7 liraya da düşer. Bu fiyatlar bence bu ekonomide çok güzel. Ekim ayı daha dolu dolu başladı. Tekir ve barbun da başladı. İstavrit çoğaldı. Hamsi de daha çoğalmaya başladı. Bu şekilde devam eder. Geçen yıl balığımız yoktu. Tüketemedik. Bu sene balığımız çok. İnşallah da böyle gidecek. Vatandaşlarımız haftada bir iki balık yemeye başladı. İlgileri de başladı. Bizler gibi balıkçılar sokak aralarında olduğu sürece vatandaşa anlatıyoruz. İlgisini çekiyor. Geçerken bakıyor. Bu şekilde daha çok balığa alışmaya başladı Eskişehir” ifadelerini kullandı.

Balık tezgahlarında yine ürün olarak hamsiyi tercih eden tüketici Hüseyin Emre ise yaptığı açıklamada, “Hamsi olsun levrek olsun balıktan çok memnunum. Ekim ayı olduğu için bir bereket bolluk var. Fiyatlar da uygun bence. Her şey sezonuna göre güzeldir. Şu anda en güzel hamsidir” dedi.