Bu sokak başka sokak

Porsuk kenarında bulunan Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nün Şair Fuzuli caddesindeki ek hizmet binanının bulunduğu sokakta hizmete açılan sokak, Türk bayrakları ile dolatılırken, çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulacağı stantlar da oluşturuldu. Her stantda görevli sağlık görevlilerinin hizmete başlaması önceki düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Ekişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Halk Sağlığı Sokağı” etkinliği ile, birey ve toplum sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığınca belirlenen konu ve kampanyaların halka daha etkin duyurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Açılışta yer alan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ise, Halk Sağlığı Sokağı’nın esas amacının halkı hasta olmadan önce bilinçlendirmek ve koruyucu sağlığı öne çıkarmak olduğunu ifade etti. Sokağın özellikle şehrin en yoğun yere açıldığını söyleyen Avşarbey, “Yaya trafiğinin yoğun olduğu bu güzergahta bu amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu sokağı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten bizim Halk Sağlığı Birimlerimizin sunduğu çok güzel hizmetler var. Kanser tarama gibi. Bugün çok yaygınlaşan kanser hastalıkları yaygınlaşmadan, kişi hasta olmadan teşhis etmenin yollarını burada kendilerine çok basit tetkiklerle sunabiliyoruz. Ağız diş sağlığıyla ilgili muayeneler yapabiliyoruz. Özellikle yaşlılarımız, belli durumda olanlar için tansiyon ölçme, belli tahliller yapma hizmetlerini burada veriyoruz” diye aktardı.

Etkinlikte açılan stantlarda hafta boyunca ilgili birimler tarafından tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ve diyetisyenler tarafından kas-yağ ölçümleri yapılacak. Ayrıca kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılıp kanser tarama kiti dağıtılacak ve KETEM’lere (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) yönlendirmeleri yapılacak. Bunların yanı sıra açık olduğu tarihler boyunca sokakta tütün ve tütün mamüllerinin zararları, sigarayı bırakma konusunda danışmanlık, diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, obezite, ağız diş sağlığı, aile hekimliği gibi konularda halka ücretsiz bilgi ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Açılış sırasında Es Es Bando da bir mini konser verdi. “Halk Sağlığı Sokağı”nda, 16-20 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 10.30 ile 19.30 arasında hizmet verileceği belirtildi.