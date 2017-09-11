Bu tedavi yöntemiyle ameliyata gerek kalmayacak

Dr. Fahrettin Küçükay, son 10 yılda ivme kazanan ve tıbbın hızlı gelişen branşlarından biri olan Girişimsel Radyoloji hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Küçükay, ameliyatsız, ağrısız ve en kısa sürede normal hayata devam edebilecek şekilde tedavi yapılabilen girişimsel radyoloji için vatandaşları da uyararak doktorlarından bu konu hakkında bilgi almalarını istedi.

ESOGÜ Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Doç. Dr. Fahrettin Küçükay, girişimsel radyoloji hakkında bilgi verip, son 10 yılda bu branşın büyük ivme kazandığını belirterek, “Girişimsel Radyoloji (Ameliyatsız tedavi çözümleri) son 10 yılda inanılmaz ivme kazanan tıbbın en hızlı gelişen branşlarından biridir. Toplum tarafından bilinen ve çok sık görülen rahim uru (uterin fibroid, miyom), prostat büyümesi, varis rahatsızlıkları, basur, varikosel, aşırı şişmanlık, damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, kanser tedavileri, tümör yakma işlemleri, biyopsi işlemleri ve benzeri pek çok hastalık girişimsel radyoloji tarafından ameliyatsız, ağrısız, acısız, en kısa ve en hızlı sürede, neredeyse çoğunda ertesi gün normal hayata devam edebilecek şekilde, konforlu olarak tedavi edilebilmektedir. Fakat ne yazık ki hastalarımız bu ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi değildirler ve halen çoğu doktorumuz hastalara bu seçenekleri sunmamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Hastaların gereksiz ve yıpratıcı ameliyatlara alındığı bildirilmiştir”

Küçükay, girişimsel radyoloji tedavisinin yıllarca tedavilerde uygulandığını ancak hala gereksiz ve yıpratıcı ameliyatların yapıldığını ifade ederek, “Amerika’da Ağustos ayında Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından yapılan bir çalışmada miyomu olan hastaların sadece yüzde 44’ünün miyom embolizasyonu tedavisi hakkında bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada, miyom embolizasyonu yaklaşık 20 yıldır bilinmesine ve uygulanmasına rağmen, bu hastaların gereksiz ve yıpratıcı ameliyatlara alındığı bildirilmiştir. Bu çalışmadaki sonuçlara benzer pek çok farklı hastalıkta da durum aynıdır” şeklinde konuştu.

“Hastalıkla ilgili tüm tedavi seçenekleri hastaya yasal olarak anlatılmak zorundadır”

Ayrıca Doç. Dr. Küçükay, doktorların bu tedavi yöntemini hastalara anlatması gerektiğini söyleyerek, “Girişimsel radyolojik yöntemlerle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, artık pek çoğu rutine girmiş uygulamaları bilmek ve hastalarımızı bu konuda bilgilendirmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki hastalıkla ilgili tüm tedavi seçenekleri hastaya yasal olarak anlatılmak zorundadır” diye belirtti.

“Doktorlarınızdan girişimsel radyolojik hakkında bilgi vermesini mutlaka isteyiniz”

Öte yandan, ESOGÜ Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Doç. Dr. Fahrettin Küçükay, hastaların muayeneye gittiği zaman doktorlarından ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermelerini mutlaka istemeleri gerektiğini belirterek, “Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen girişim/tedavi hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu nedenle muayeneye gittiğinizde doktorlarınızdan girişimsel radyolojik ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermesini mutlaka isteyiniz. Ülkemizde pek çok yerde ameliyatsız tedavi çözümleri üreten girişimsel radyologlar bulunmaktadır. Bilgi almak ve tedavi olmak için girişimsel radyoloji polikliniklerine başvurabilirsiniz” dedi.