Bu tespihler 5 bin yıllık malzemeden yapılıyor

Damla türü kehribar olarak bilinen tespihler, çam reçinesi fosillerinden yapılmaları ile dikkat çekiyor. Tespih işlemeciliği ve koleksiyonculuğu yapan Nurettin Sargın, ham maddeye dönüşmeleri çok uzun süren fosilleşmiş taş halindeki çam reçinelerinin Dominik Cumhuriyeti ve Rusya taraflarında çıkarıldıklarını söyledi. Aynı ham maddeden yapılma elinde bulunan bazı tepbih taşlarının üzerinde zamanla Arapça ’vav’ ve ’ye’ harflerinin oluştuğunu da iddia eden Sargın, "Bu tespihler antika değerler ve malzemesine göre değerleri artıyor. Dolar bazından gramı 5 dolarla, 25 dolar, 50 dolar, 100 dolar arası değişiyor. Çam reçinesi fosili yaklaşık olarak 3 bin yılla 5 bin yıl arası oluşumunu tamamlıyor. Genelde Dominik Cumhuriyeti, Rusya taraflarından çıkar. Orijinallerinin fiyatları 25 dolarla, 150-200 dolara kadar çıkıyor gram fiyatları. Normalinin de sıkma türleri 5 dolarla, 25 dolar arası. Bunu herkes ayırt edemez. Bilinen yerden, bilinen tespihçilerden almanızı tavsiye ederim" diye konuştu.