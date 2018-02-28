Buğrahan Tuncer: "Benim için güzel bir deneyimdi"

Eskişehir Basket, hafta sonu oynayacağı Gaziantep Basketbol ile karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve şut çalışmaları ile başlarken hücum ve savunma da çalışıldı. Başarılı grafiğini sürdürerek A Milli Erkek Basketbol Takımı’na davet edilen Buğrahan Tuncer de, takıma katılarak çalışmalarına başladı. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında İsveç karşılaşmasında görev alan Tuncer, 6 dakika 34 saniye oyunda kalarak 3 sayı kaydetti.

"Kalan 2 maçı kazanmak istiyoruz"

Milli takım deneyimini anlatan genç oyuncu Tuncer, "Güzel bir deneyimdi benim için onur verici gurur verici. İsveç karşısında oynadık ilk maçımızı. Çok da fazla Türk seyirci vardı. Ama kötü oynadık 2 maçta da bence. Açıkçası Türk Milli Takımı gibi oynamadık. Mücadelemiz yeterli bir yere kadar ama galip gelmek için yeterli değildi. Şimdi haziranda 2 maç daha var, içeride oynayacağız İsveç ve Ukrayna’yla. O maçları kazanıp üst gruba 4 galibiyet ile gitmek istiyoruz" dedi.

"Bizim için sezonun en önemli maçı"

Eskişehir Basket’teki kötü gidişatı hafta sonu oynanacak mücadele ile durdurmak için sıkı çalıştıklarını dile getiren Buğrahan Tuncer, "Biz de yeni başladık Kravtsov ile bildiğiniz gibi. Epey iyi çalıştılar herkes öyle söylüyor. Bizim için sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Çünkü bu kadar yaptığımız emek boşa gidecek eğer bir mağlubiyet daha alırsak. 5 tane üst üste mağlubiyet aldık. Pazar günü onlar için de çok zor bir maç. Antep için de küme düşme adayı onlar da, kazanmak isteyecekler tabi. Yeni bir kadro yeni bir koç. Bizim de eksiklerimiz var ama elimizden geldiği kadar iyi oynayıp kazanıp tekrardan çıkış yakalamak istiyoruz. Kazanacağımız bir maç evimizde. Maç güzel bir saatte bence Pazar günü 19.30 akşam herkes gelebilir. Burayı doldurursak Gaziantep’e çok şans vermeyiz. Biz iyi oynayacağız taraftara onun sözünü verebiliriz" ifadelerini kullandı.