Bulgaristan’ın meşhur böreği Eskişehir’de yaşatılıyor

Bulgaristan’dan yıllar önce Türkiye’ye göç eden vatandaşlar, Türk mutfağına bir ürün daha kazandırdı. Yıllardır yapılan ve afiyetle yenilen Kırma Böreği, Türk vatandaşlar tarafından da yapılmaya ve yaşatılmaya çalışılıyor. Eskişehir’in özellikle köylerinde vazgeçilmez bir lezzet olarak öne çıkan Kırma Böreği, kısa sürede hazır olmasıyla da dikkat çekiyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Köyü’nde Kırma Böreği’ni yapan ve bu lezzetin kaybolmaması için uğraşan Gülten Ay, kullanılan malzemeleri ve tarifin püf noktalarını paylaştı. Doğal ortamda yetişen malzemeler ile yapılınca böreğin daha lezzetli bir hal aldığını aktaran Ay, "Kırmamız kaymakla yapılan bir ürün. Herkesin beğendiği bir tatta ve artık köyümüze özgü oldu diyebiliriz. Kaymakla ve yoğurtla karıştırılarak yapılıyor. Genellikle kahvaltılarda ve özel günlerde yapılıyor. Ortasına pancardan yapılan pekmezi koyuyoruz. Yeme şekli olarak börekten kopardığınız parçayı pekmeze daldırıp yeniliyor. Evinde yapmak isteyenler tuzla ve suyla yoğurulan hamurla ince bezeler açıp, havalandırdıktan sonra büzdürmeleri gerekiyor. Kırma gibi yani hamuru toplamaları gerekiyor. Sonrasında tepsilere yerleştirip, kaymak ve yoğurtla yapılan karışımı üzerine sürmeliler. Sonrasında fırına sürülüyor. Burada genellikle odun fırında pişiriliyor" dedi.