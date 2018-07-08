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08 Temmuz 2018 10:39

Burada her şey bedava

Eskişehir’de yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştiren Mehmet Ali Baysak, Köy Kültür Evi ismini verdiği mekâna gelen ziyaretçileri ücret almadan ağırlıyor.

Burada her şey bedava

08 Temmuz 2018 10:39


Geçmişten bugüne eski malzemelerin sergilendiği Eskişehir şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ev, ziyaretçilerine nostaljik duygular yaşatıyor. Ziyaretçilerin hiçbir ücret ödemeksizin gezebildiği Köy Kültür Evi’nde vatandaşlar aynı zamanda dinlenip yemek yiyebiliyor. Tabağından çatalına her türlü ihtiyaç, evin kurucusu olan Mehmet Ali Baysak tarafından karşılanıyor. Köy Kültür Evi ziyaretçilerine ise sadece yiyeceklerini alıp yola koyulmak kalıyor. Baysak, ziyaretçilere çay ve kahve ikramı da yapıyor. Ayrıca çeyrek asırdır satın aldığı ve biriktirdiği malzemelerle adeta nostaljik bir sergi evi açan Baysak, kasasını satın aldığı Vosvos diye tabir edilen antika aracın içinde mangal ve semaver keyfi de sunuyor.



“Çayını, kahvesini içen ücret soruyor ama ben bugüne kadar kimseden bir lira para almadım”


Nostaljik bir hava estirmek istediğini belirten Mehmet Ali Baysak, “26-27 yıllık çevre köylerden satın aldığım, biriktirdiğim malzemelerle bir yer oluşturduk. Tamamen Türkmen ve Yörük kültürünün ölmemesine dair yaptığım bir çalışmadır. Aynı zamanda buraya gelen tüm ziyaretçilere detaylı açıklamaları yapmaktayım. Yardım almadan kendi çabalarım doğrultusunda bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çok şükür bugüne kadar hep iyi dönüşler aldım ve bu durum da beni çok mutlu ediyor. Benim amacım insanların hep bir olması. Bu yaptığım da pozitif bir çalışma olduğu için güzel yönleri görmek beni mutlu ediyor. Çayını, kahvesini içen ücret soruyor ama ben bugüne kadar kimseden bir lira para almadım. Onun haricinde bahçeme gelip piknik yapanlar sadece yiyeceklerini getiriyorlar. Mangal, tabak, kaşık, çatal ve su dahil her şey burada mevcut ve hiçbir ücret talep etmiyorum. Yazın pazar günleri ziyarete açmaktayız. Kışın hava muhalefetinden dolayı sıkıntılı oluyor. Gelen ziyaretçilerden geri dönüşler hep pozitif yönde oluyor. Vosvos’un kasasını alıp geldim ve kültür evinin bahçesine koydum. Baktım ön kasa boş ve oraya mangal koydum. Arka bagaj kısmına çay semaveri koydum. Böyle bir nostaljik hava estirmek istedim” ifadelerini kullandı.




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