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01 Haziran 2018 14:50

Büro Memur Sen’den 3600 ek gösterge imza kampanyası

Büro Memur Sen Başkanı Ali Selim Aktaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, memurlara yönelik 3600 ek gösterge talepleri ile ilgili imza kampanyası başlattı.

Büro Memur Sen’den 3600 ek gösterge imza kampanyası

01 Haziran 2018 14:50


’3600 ek gösterge hakkımız” diyen Aktaş, “Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı tarafından deklare edilen 3600 ek gösterge vaadi, beklentilerin karşılaması boyutuyla önemli olmakla birlikte kapsam noktasında giderilmesi gereken eksiklikler içermektedir. Başta Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli olmak üzere ek gösterge konusunda mağduriyeti ve beklentisi bulunan bütün kamu görevlilerini memnun edecek bir düzenleme seçimden hemen sonra ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. Bizler bununla ilgili Eskişehir’de ve Türkiye çapında Büro Memur Sen ailesi olarak imza kampanyası başlattık. Maliye, Adliye, SGK, İçişleri, İşkur, Gençlik Spor, Gümrük, Emniyet ve Askeriye sivil memurlar, DMO, Metoroloji de çalışan kamu çalışanlarımızında 3600 ek göstergeyi hak ettiğini düşünüyoruz" dedi.



Bayrama sevinçle girmek istiyoruz


Büro Memur Sen Başkanı Ali Selim Aktaş, “Bu noktada, gerek seçim beyannameleriyle gerekse seçim sürecinde ortaya konan vaatlerin bütünü için geçerli olduğu gibi kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılmasına ilişkin vaadin en kısa sürede ve en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oranlarla hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız. Büro kolu bayrama çifte sevinçle girmek istiyoruz. Tüm sendikaların bu konuda duyarlı olacağını ve adım atacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.




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