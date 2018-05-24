Büro Memur Sen’den Cumhur İttifakına destek

Büro Memur Sen Başkanı Ali Selim Aktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde; Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir Büro Memur Sen her zaman net olmuştur” diyen Aktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz sağ gösterip sol vurmayız. Ne isek oyuz. Sağ gösterip sola vuranlara da saygı duymuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının gönülleri ile kalıpları bir olursa daha delikanlıca bir duruş içinde oluruz diye düşünüyoruz. Milletçe bu süreçte geleceğimizle ilgili kararı verirken kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın- yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını ümit ediyoruz. Yunus Emre’nin memleketinde yaşayan bizlere Elif gibi dimdik olmak yaraşır.”