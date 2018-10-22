Bursa Kent Konseyi'nden 200 engelli vatandaş Eskişehir'e geldi

Bursa Kent Konseyi'nden 200 engelli vatandaş, Eskişehir Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgi almak ve kültür turu yapmak üzere Eskişehir'e geldi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Eskişehir Kent Konseyi ‘nin çalışmalarını incelemek ve şehir turu yapmak üzere şehrimizi ziyaret ettiklerini ifade ederek “Eskişehir her yönüyle adından başarılı ile söz ettiren bir şehir. Sizlerin çalışmalarında da bunu görebiliyoruz. Engelli üyelerimizle engelsiz bir şehirde müzeleri, parkları gezme imkânı bulduk. Her birimiz kaliteli ve keyifli bir gün geçirdik. Misafirperliğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Bursalı vatandaşları şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu, konuklara kent konseyi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Engelli vatandaşlarımızı ötekileştirmeden hayatın her anında olmalarına önem verdiklerini aktaran Kapanoğlu, çalışmalarını engelli ayrımı yapmadan sürdürdüklerini ifade etti.