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06 Temmuz 2017 13:47

Bursa’dan yola çıkan Yasin Karadavut Eskişehir’de

Bursa’dan bisikletle yola çıkarak 15 Temmuz günü Ömer Halis Demir’in kabrine ulaşacak olan Yasin Karadavut, Eskişehir’i geçti.

Bursa’dan yola çıkan Yasin Karadavut Eskişehir’de

06 Temmuz 2017 13:47


Bursa’dan hareket ederek 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir’in kabrinde sonuçlanacak, "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" projesi ve sloganıyla bisikleti ile yola çıkan Yasin Karadavut, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin ziyaretleri ardından saltanat kapıdan hareket edip Şehit Ömer Halis Demir’in kabrine kadar olan bu yolculuk, 15 Temmuz günü sonuçlanacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İpekçi tarafından kabul edilen ve kendisine Türk Bayrağı armağan edilerek uğurlanan Yasin Karadavut, yolculuğun güzel geçtiğini söyledi. Ziyaret kapsamında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İpekçi, "Vatanı, milleti, bayrağı ve manevi değerler uğruna canlarıyla ve kanlarıyla mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle saygı ve şükranla anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Demokrasi ve demokrasi şehitlerimiz adına yapılan anlamlı hareketinden dolayı Yasin Karadavut’a teşekkür ediyoruz" dedi.




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