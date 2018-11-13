‘'Büyücü'' oyunu izleyicileri ile buluştu

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ‘'Büyücü'' adlı tiyatro oyunu, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde izleyicileri ile buluştu ve yoğun ilgi gördü.

‘'Büyücü'' adlı tiyatro oyunu, seyredenlerden tam not aldı. Canlı müzikli oyunun senaristliğini ve yönetmenliğini Öztürk Bayram yaptı. Felsefi içerikleri barındıran tiyatro oyununda efekt makyaj kullanıldı. Tiyatro oyunun sonunda; Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, yaptığı konuşmasında, ‘'Sanat; yaşamın içinden geldiği gibi, aynı zamanda toplumda yaşayan bireylerin yaşamlarını etkiler, toplum sanatın olası içeriğini ve işlevini belirler. Biz de dernek olarak; sanata, kültürümüze katkıda bulunmak adına, böyle bir tiyatro oyununu sahneledik ve izleyicilerimizle buluşturduk'' dedi.

Tiyatro oyunun sonunda; Dernek Başkanı Ahmet Doğanses tarafından, ‘'Büyücü'' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Öztürk Bayram'a, güzel bir tiyatro oyunu sergilediğinden dolayı plaket taktim edildi. İzleyiciler, yapılan etkinlikten memnun şekilde ayrıldılar.