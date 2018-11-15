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Büyükdere Halk Merkezi'nde "A'dan Z'ye Diyabet" söyleşisi

Odunpazarı Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Büyükdere Halk Merkezi’nde “A’dan Z’ye Diyabet” söyleşisi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Büyükdere Halk Merkezi'nde “A'dan Z'ye Diyabet” söyleşisi düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi, Acıbadem Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen söyleşide diyabet hastalığı masaya yatırıldı. Prof. Dr. Deniz Gökalp'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Diyabet hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları ve merak edilenleri anlatan Gökalp, diyabetin bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi.


Kan şekerinin yükselmesine diyabet adı verildiğini anlatan Gökalp, diyabete eşlik edebilen görmediğimiz pek çok organ ve dokuda ortaya çıkabilecek çok ciddi problemler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Deniz Gökalp, “Zamanında önlem alınmadığı ve kan şekeri kontrol edilmediği takdirde, diyabet şeker yüksekliği ile birlikte şekerin toksik etkilerinin özellikle damarların üzerinde gösterdiği olumsuz etkilerle başta; gözler, böbrekler, sinir uçları, kalp- beyin damarları ve bacak damarları gibi pek çok organımızda ve dokumuzda kalıcı hasarlar oluşturabilir” şeklinde konuştu. Yenilen, özellikle karbonhidrat içeren besinlerin vücudun ihtiyacından fazla tüketilmesinin, kan şekeri seviyelerini yükselttiğini dile getiren Gökalp, kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyabetli hastaya özgü beslenme tedavisinin önemli olduğunu vurguladı.

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