Büyükdere’deki 32 sokakta asfalt ve tretuvar çalışması

Büyükdere Mahallesi genelinde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 32 sokakta çalışmalarına başladı. Güreş, Orman, Büyükler, Akaret, Sıraselvi, Sungur, Çetintürk, Kalkan, Uzunyol, Bülbüllü, Kumrular, Bartın, Papatyalar, K.Sarmaşığı, Çevikbaş, Canlar, Onursal, Çobandere, Karapazar, Esenboğa, Firuze, Elvanlı, Funda, Bulutlu, Allıturna, Ergüler, Dikmenyıldızı, Bilgehan, Yörükler, Güneyli, Kuzucu Sokakta ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmalarına devam eden ekipler, Büyükdere Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Büyükdere Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.