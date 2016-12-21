Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, 2 yaralı

Eskişehir’de, gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara istikametinde meydana geldi. Sabah saatlerinde gizli buzlanma sebebi ile bir aracın iş makinesine çarpmasının ardından arkadan gelen araçlar da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya bir vinç, iki kamyonet, bir ticari araç ile otomobil karıştı. Kaza sonucundan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldıkları Eskişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan çevre yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.