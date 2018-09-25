Cadde kenarında kitap sergisi

Eskişehir'de Umut Kuş isimli bir üniversite öğrencisi, yıllardır biriktirdiği kitaplar ile hemen hemen haftanın her günü yaya trafiğinin yoğun olduğu Üniversite Caddesinde sergi açıyor. Genç okurun en önemli amacı ise vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek.

22 yaşındaki Umut Kuş, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okuyor. 3'üncü sınıf öğrencisi genç kitap kurdu, 3 yıldır bin-bin 500 kitap biriktirdi. Okuldan arda kalan zamanlarında kitaplarını öğrencilerin ağırlıklı olduğu caddede bir örtü üzerine seren Kuş, burada kitap okuyarak örnek bir davranış sergiliyor. Genç okur, en büyük hayalinin ise sahaf ya da halka açık bir kütüphane açmak olduğunu söyledi. Kuş, "İnsanları kitap okumaya teşvik etmeye çalışıyorum. Bir yandan okuyarak bir yandan insanlara anlatarak veya göstererek insanları okumaya teşvik ediyorum açıkçası. Yaklaşık elimde bin-bin 500 civarı kitap sayısı var. Bu sadece 3 yıllık olan bir süreç değil, çocukluğumdan bu yana okuyan bir aileden geldiğim için, kitap sevgisi olan bir aileden geldiğim için elimizden düşmedi bu güne kadar kitap. Halâ devam ediyor, ilerleyen süreçte belki sahaf açma durumu söz konusu olabilir veya bir kütüphane gerçekleştirebilirim. Kişisel bir kütüphane olmayacak tabi ki de bu. Halka arz edebileceğim bir kütüphane olacak. Buradaki amacım hem insanlara kitap okumayı, hem de insanlara kitapları tanıtmak. Dediğim gibi bu yaklaşık 3 yıldır olan bir süreç. 3 yıldır mütemadiyen kitap tezgâhı açıp insanlarında kitap okumasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Kitap alacak durumu olmayan insanlara kitap konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kendime bir birikim sağlıyorum o da kitaplarla oluyor, okuyarak gerçekleşiyor. Entelektüel bir birikim sağlamaya çalışıyorum. Gelecek nesillerin biraz daha bilgili, biraz daha kültürlü büyümesi için kitabın elimizden düşmemesi gerekiyor. İnsanlara da bunu birazcık empoze etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Kitaba dokunmak, o kitabın kokusu paha biçilemez"

İnternet ortamından okunan kitap ile eski bir kitap arasındaki farklara değinen Kuş, "Teknoloji çağındayız, bilişim çağındayız. Bu çağda elbette elektronik kitaplar ve kitapları internetler okumalar söz konusu olacak. Kitaba dokunmak veya bir eski kitabın yani daha önce sahibi olan bir kitabın 2'inci bir şahsa geçtiğinde içerisinde bıraktığı notlar, içerisinde bulunan her hangi bir materyal veya o kitabın zaten kendi kokusu paha biçilemez. Biraz da bunu yönelik çabamız nitelikli kitap sayısının azalmasından dolayı tabi ki sıkıntı yaşıyoruz ama nitekim elinde tutmaya çalışan yüzlerce, milyonlarca insan var. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Okumayan bir neslin, üretmeyen bir neslin ileriye gidebilme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.