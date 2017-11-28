Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin 7’inci, 2017’nin ise son sergisini 2 Aralık cumartesi günü açmaya hazırlanıyor. Uğur Çalışkan’ın post apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adını verdiği sergisinde, Çalışkan’ın mekanik parçalardan yaptığı heykellerin yanı sıra resimleri de yer alacak. Küratörlüğünü Mustafa Güneş’in yapacağı serginin açılışında Uğur Çalışkan özel bir sunum gerçekleştirecek. Şimdiye kadar 17 kişisel sergi açan Uğur Çalışkan, post apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı resim-heykel sergisi ile Eskişehir’deki ilk sergisini açacak. Eskişehirli olan sanatçı, son günlerde memleketinde sergi açmanın heyecanını yaşıyor. Eskişehir’de 26 gün sergilenecek olan post apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz”un Eskişehir’den sonraki durağı ise Dubai olacak.

"Azımsanmayacak bir sanatsal yelpazeyi buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz"

Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin, sanatın var edilebileceği ve paylaşılabileceği bu buluşma noktasıyla kısa bir zaman diliminde çok yol kat ettiğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Bu sergide sizlerle azımsanmayacak bir sanatsal yelpazeyi buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Açtığımız her sergide estetik zenginliğin yanı sıra, vatandaşlarımızın entelektüel birikimlerine de katkıda bulunuyoruz ve bu anlamda öncü bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. İnsanımıza; günlük yaşamı içinde barındıran, karanlığa ev sahipliği yapan labirentlerinde sanatın ışığını kullanarak, aydınlığa doğru çıkış imkânları sunmaya çalışıyoruz.

Bunun için de bugüne kadar evrensel ölçekte üretimde bulunmuş ve sınırları aşabilmiş deneyimleri, sizlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Uğur Çalışkan’ın post apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı resim-heykel sergisi ile birlikte yine sınırları aşmış ve kendini uluslararası zeminde var etmiş değerli bir sanatçının Eskişehirliler ile buluşacağını kaydeden Başkan Kurt, “Üstelik Eskişehirli ve Odunpazarlı bir hemşehrimizi, Uğur Çalışkan’ı, büyük bir kıvançla sizlerle buluşturuyoruz. Kendisi doğup büyüdüğü şehirde ilk kişisel sergisini açıyor. Sanatseverlerimizin belki ilk defa deneyimleyecekleri bu sergiyle onun bu sıra dışı, aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyamız ve dünyamızın geleceği üzerine düşündüren, bu anlamda bir ışık yakan, kendine özgü resimlerini ve heykellerini paylaşacağız.” diye konuştu.

Eskişehir’de 26 gün sergilenecek

2 Aralık 2017 cumartesi günü açılacak olan Uğur Çalışkan’ın post apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı resim-heykel sergisi 2017 yılının son, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin ise 7’nci sergisi olacak. Cumartesi günü saat 16.00’da açılışı yapılacak olan resim ve heykel sergisi, 27 Aralık 2017 çarşamba gününe kadar gezilebilecek.