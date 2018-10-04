Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde dikkat çekici sergi

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi yeni sezona Mehmet Yılmaz'ın İmgenin Kimliği, Kimliğin İmgesi adlı sergisi ile başlıyor. Mehmet Yılmaz'ın 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı ‘İkizler', ‘Arkadaşlar' ve ‘Heymimres' dizilerinden bir seçkinin yer alacağı sergi Eskişehir'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Küratörlüğünü Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun'un yaptığı sergi, sanatçının öz yaşam öyküsünden esin alarak, içinden geçtiğimiz zamanın sorunu haline gelmiş imge, kimlik, mekân ve dil sorunlarına odaklanıyor. 13 Ekim 2018 Cumartesi Günü saat 18.00'da açılışı yapılacak olan sergi; güncel yaşama, sanatçının yaşam öyküsüne ve üretim sürecine sıklıkla atıf yapan eserler, resim, heykel ve mimarinin sınırlarının aşılabilirliği ile bireysel ve toplumsal kimliklerimiz üzerine düşünme deneyimini ortaya koyuyor.

Sergi 12 Kasım'a kadar açık olacak

Sanatçı, İkizler dizisinde fotoğraf-resim, gibi ikilemlere odaklanırken; Arkadaşlar dizisinde Türk-Kürt, Laik-Dindar, Sünni-Alevi, Müslüman-Hristiyan, Türk-Ermeni gibi ikilemler üzerinden arkadaş kimlikler konusuna odaklanıyor. Son dönem eserlerinden oluşan Heymimres dizisinde ise mekan içinde alt-mekan oluşturan Yılmaz; resim, heykel, mimari ilişkilerinden oluşan bir yapı inşa etmekte ve izleyicinin dahil olabileceği, interaktif bir ilişki kurabileceği ayrıcalıklı ve özgün yapı ortaya koyuyor. Mehmet Yılmaz'ın İmgenin Kimliği, Kimliğin İmgesi adlı sergisi, 12 Kasım 2018 Pazartesi Gününe kadar Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde izlenebilecek.