Çaldıkları eşyaların listesini yapmışlar

Eskişehir'de çeşitli hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen iki kardeş ile çalıntı malları satın aldığı öne sürülen şahıs yakalandı. Çaldıkları eşyaların listesini yapan iki kardeşin Çocuk Eğitimevi'nden kaçtıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki İstiklal, Güllük ve Deliklitaş mahallelerinde 6 ev ve iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların hırsızlıktan toplam 700'e yakın suç kaydı bulunan M.A. (16) ve kardeşi A.A. (15) olduğunu belirledi. Ekipler, Ankara Çocuk Eğitimevi'nden 1 Eylül'de firar eden ve 4 suçtan aranan A.A. ile 30 Temmuz'da İstanbul Çocuk Eğitimevi'nden kaçan ve 4 suçtan aranan M.A. isimli kardeşlerin adreslerini belirledi. İki çocuk Şarhöyük Mahallesi Marmaris Sokak'ta annelerine ait evde yakalanırken, çalıntı malları satın aldığı ileri sürülen F.K. ise Vadişehir Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. Kardeşlerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları ziynet eşyası ve para miktarlarının yazılı olduğu liste, kazıcı iş aleti, kadın cüzdanı, bir pompalı tüfek, iki bıçak, çok sayıda bozuk para, bir motosiklet, iki bisiklet, F.K'nin ikametinde ise 33,35 gram eroin, 10,96 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, iki televizyon, cep telefonu ve tablet bilgisayar ile ekipmanları ele geçirildi.

A.A. ve M.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı malları satın aldığı iddia edilen F.K.'nın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.