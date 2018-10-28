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Çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attılar

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri’ne attı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, çaldıkları kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attı.


Alınan bilgiye göre olay, Çal Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde bir işletmede meydana geldi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nuray M.'ye ait iş yerinden çelik kasa ve cep telefonlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerinde ve ilçe merkezinde ekipler tarafından yapılan arama ve kontrollerin yanı sıra güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında olayı R.A, O.A. ile Ü.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli şahıslardan O.A. ile R.A, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanırken hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ü.A. ise adresinde bulunamadı.


Çalışmaları genişleten polis ekipleri, iş yerinden çalınan çelik kasanın Sakarya Nehri'ne atıldığını belirlerken dalgıç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan kasa sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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