Çalılıklara sıkışan minik kediyi itfaiye kurtardı

Çevresinden ürkerek çalılıkların arasına giren yavru kedi, bir süre sonra bulunduğu noktada hareketsiz kaldı. O sırada çevreden geçen vatandaşlar, miyavlama seslerini duyarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Son derece titiz davranarak yavru kediye hareket alanı açan itfaiye ekipleri operasyonu başarıyla tamamladı. Operasyonun başarıyla tamamlanması vatandaşları mutlu ederken, kurtarılan yavru kediye hayvanseverler tarafından ’Smokin’ ismi verildi. Şimdilik geçici bir yuvaya yerleştirilen Smokin, kalıcı yuvasını arıyor.