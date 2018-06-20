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20 Haziran 2018 10:42

Çalılıklara sıkışan minik kediyi itfaiye kurtardı

Eskişehir’de çalılıkların arasına girerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.

Çalılıklara sıkışan minik kediyi itfaiye kurtardı

20 Haziran 2018 10:42


Çevresinden ürkerek çalılıkların arasına giren yavru kedi, bir süre sonra bulunduğu noktada hareketsiz kaldı. O sırada çevreden geçen vatandaşlar, miyavlama seslerini duyarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Son derece titiz davranarak yavru kediye hareket alanı açan itfaiye ekipleri operasyonu başarıyla tamamladı. Operasyonun başarıyla tamamlanması vatandaşları mutlu ederken, kurtarılan yavru kediye hayvanseverler tarafından ’Smokin’ ismi verildi. Şimdilik geçici bir yuvaya yerleştirilen Smokin, kalıcı yuvasını arıyor.




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