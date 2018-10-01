Çalınan aküler sahiplerine ulaştırılıyor

Eskişehir'de hırsızlarının çaldığı 22 akü polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim ediliyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos ile 25 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde farklı adreslerde park halinde bulunan kamyon ve tır çekicisi araçlardan akü çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Sürdürülen kapsamlı çalışmalar ve olay yerleri çevresindeki güzergahlarda bulunan güvenlik kamerası incelemesinde, C.G. (28) ve V.Ö. (26) isimli kardeşlerin Eskişehir tesciline kayıtlı ‘kırmızı' renkli araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ayrıca kardeşlerin çaldıkları aküleri kilogram ile hurda fiyatına hurdacılık yapan kardeşler O.D. (32) ve Ş.D. (31) isimli şahıslara sattıkları belirlendi.

25 bin lira değerinde 22 akü bulundu

Otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslar ile çalıntı aküleri satın alan kardeşler yapılan operasyonla yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ise hurdacılık yapan kardeşlerin iş yerinde otobüs, çekici, kamyon ve otomobil cinsi araçlardan çalınan 25 bin lira değerindeki 22 adet akü elde edildi. Ayrıca söz konusu akülerin 12 tanesi sahiplerine teslim edilmiş, kalan 10 tane akünün sahipleri polis ekiplerince araştırılıyor.

Hırsızlar tutuklandı, hurdacılar serbest kaldı

Öte yandan, hırsızlık olayını gerçekleştiren C.G. ile V.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece önceki gün tutuklandı. Çalıntı aküleri satın alan O.D. ile Ş.D. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.