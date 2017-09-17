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17 Eylül 2017 15:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Eskişehir’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, mevsimlik tarım işçileri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Özellikle 6 aylık eylem planımız içerisinde bulunan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili Eskişehirimize model olabilecek çok iyi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Eskişehir’de

17 Eylül 2017 15:28

450 personelimiz ile birlikte, Çalışma Bakanlığı olarak gerçekten önemli işlere imza atıyoruz” dedi.


Bakan Sarıeroğlu, Eskişehir Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Sarıeroğlu için valilik önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Bakan Sarıeroğlu’nu karşılayan isimler arasında Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da vardı. Valilikte kısa bir değerlendirme yapan Bakan Sarıeroğlu, konuşmasında askeri darbe sonrası idam edilen eski Başbakanlardan Adnan Menderes’i yad etti. Ölüm yıldönümünde, Adnan Menderes’i rahmetle anan Bakan Sarıeroğlu, “9. Başbakanımız merhum Adnan Menderes’in vefatının 56. sene-i devriyesi. Tabii Adnan Menderes’ten bahsederken, Eskişehir’den bahsetmemek mümkün değil. İlk demokrasi mitingi de Çifteler’de gerçekleştirilmişti. Darbe öncesinde de, Kütahya’ya geçmeden önce 2 gün boyunca Eskişehir’deydi. Son demokrasi mitingini de her türlü engellemeye rağmen Eskişehir’de gerçekleştirmişti. Dün de yine dava arkadaşlarından, Eskişehir’in evladı sayın Hasan Polatkan’ı Fatin Rüştü Zorlu’nun da vefat yıldönümleriydi. Bu vesileyle, ben tüm demokrasi şehitlerimizi, sayın Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını bugün burada rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.



"Çalışma Bakanlığı olarak gerçekten önemli işlere imza atıyoruz"


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, Eskişehir’de planlanan etkinlikler hakkında şunları kaydetti:


“Kongre sevinciyle geldik ama inşallah kısa zaman sonra Eskişehir’deki sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, emekçilerimizle bir arada olmak için yoğun bir program hazırlığının içerisindeyiz.


Özellikle 6 aylık eylem planımız içerisinde bulunan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili Eskişehirimize model olabilecek çok iyi çalışmalar gerçekleştiriliyor. 450 personelimiz ile birlikte, Çalışma Bakanlığı olarak gerçekten önemli işlere imza atıyoruz.”




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