Cam sularının mavi rengine aldanmayın

Eskişehir Kimya Mühendisleri Odası’na son günlerde ulaşan ihbarlara göre otomobiller için cam suyu antifrizi üreten bazı firmalar, ürünlerinin etiketlerinde tüketicileri yanıltıcı nitelikte yanlış bilgilere yer veriyorlar. Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır konuyla ilgili yaptığı açıklamada cam sularının mavi rengine aldanılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Çalışır, "Cam suyu antifrizleri, suyun donma noktasını düşürmek amacıyla metil alkol ile karıştırılması suretiyle üretilir. Bu karışıma renk veren ve köpürme özelliği sağlayan maddeler ilave edilir. Nihai ürünün donma noktasını belirleyen içindeki metil alkolün oranıdır. Cam suyuna mavi rengi veren boyar maddenin donma noktasına belirgin bir etkisi yoktur. Cam suyunun mavi rengine aldanılmamalıdır. Evlerimizde cam silmek için kullanılan ürün de mavi renkli bir karışımdır ancak bu tamamen farklı bir amaca yöneliktir" dedi.

"Bazı antifrizlerin içindeki metil alkol oranının normalden düşük olduğu odamızca yapılan deneyler ile saptanmıştır"

Piyasada satılan bazı cam sularının etiklerine oranla yanlış olduğunu yaptıkları deneyler ile ispatladıklarını belirten Başkan Kenan Çalışır, "Eskişehir’de kış mevsimi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden cesaret alan bir kısım kötü niyetli üreticiler maliyeti düşürmek için karışımların donma noktasını düşüren metil alkol oranını azaltma yoluna başvurmuşlardır. Piyasada satılan ve etiketlerinde -21 dereceye kadar donmayacağı yazılı bazı antifrizlerin içindeki metil alkol oranının yüzde 20 olduğu odamızca yapılan deneyler ile saptanmıştır. Oysa yüzde 20 metil alkol içeren alkol-su karışımının donma noktası -12 derecedir. Antifrizin iddia edildiği gibi -21 derecede sıvı halde kalması için içindeki metil alkol oranı en az yüzde 30 olmalıdır. Metil alkol oranı yüzde 20 olan ürünlerin tüketiciler tarafından kullanılması halinde, hava sıcaklığı -12 derecenin altına düştüğünde araçlarda kullanılan cam suyu antifrizlerinin donması ve araçlarda ciddi arızalar meydana gelmesi riski bulunmaktadır. Tüketiciler şüphelendikleri ürünleri buz dolaplarının derin dondurucu bölümü varsa buraya koyarak kendileri de test edebilirler. Buz dolaplarının bu bölümü -18 ile -22 derece arasında sıcaklığa sahiptir" diye konuştu.

"Etiketlerde yazılı alkol oranlarına dikkat edin"

Tüketicileri etiket üzerilerinde yazılı alkol oranlarına karşı dikkat etmeleri konusunda da uyaran Eskişehir Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Çalışır, "Tüketicilere önerimiz cam suyu antifrizi satın alırken etiketinin üzerinde yazılı alkol oranına dikkat etmeleridir. Alkol oranı yüzde 30’dan düşük olan cam suyu antifrizlerinin kullanılması halinde hava sıcaklığındaki ani düşüşlerde antifrizin donması muhtemeldir. Bu nedenle tüketiciler cam suyu antifrizi satın alırken etiketine bakarak alkol oranı yüzde 30 ve üzerinde olan ürünleri tercih etmeli, üzerinde alkol oranı yazmayan ürünleri satın almaktan kaçınmalıdırlar” ifadelerini kullandı.