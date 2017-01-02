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02 Ocak 2017 15:41

Camilerde ilaçlama çalışmaları

Camilerde ilaçlama çalışmaları

02 Ocak 2017 15:41

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, belediye sınırları içerisinde bulunan camilerde ilaçlama çalışmaları yapıyor.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışan Odunpazarı Belediyesi, camilerde, ibadet alanları, kalorifer daireleri, tuvaletler ve lavabolar da dahil olmak üzere tüm kapalı alanlarda, bakterilere karşı dezenfektan işlemi, haşerelere karşı da ilaçlama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, ilaçlama çalışmalarının belirlenen periyotta devam edeceğini ifade etti.



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