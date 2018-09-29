Camın büyüsünde sergi zamanı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan Sıcak Cam Atölyelerinde yapılan 6. Uluslararası Cam Festivali, sanatçıların konferans ve atölye çalışmaları ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 6. gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali, sanatçıların çalışmaları ile devam etti. Festivale dördüncü gününde Almanya'dan katılan Simone Fezer, konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Güne Sıcak Cam Atölyesi'nde verdiği konferansla başlayan Fezer, cam sanatının inceliklerini anlattı. Fezer gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi verip konferansın ardından atölye çalışmasına başladı. Gün boyunca cama şekil verme çalışmalarına devam ederken bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen sanatseverlerle paylaşan Fezer'e çalışmalarında Alexis Silk ve Josja Caecilia Schepman eşlik etti.

Simone Fezer'in atölye çalışması ile 6. Uluslararası Cam Festivali'ne katılan sanatçılar atölye çalışmalarını tamamladı. Festival boyunca Josja Caecilia Schepman, Simone Fezer ve Alexis Silk tarafından yapılan birbirinden eşsiz eserler, 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 18.30'da Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak. 6. Uluslararası Cam Festivali bu sergi ile sona erecek.