Çamlıca’da 5 bin kişilik iftar sofrası

Ramazan ayı çerçevesinde düzenlenen iftar programları Çamlıca Mahallesi’nde devam etti. Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftarda da binlerce vatandaş bir araya gelerek oruçlarını açtı. Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Kapalı Pazar Yeri’ndeki alanda kurulan iftar sofralarına katılan Çamlıcalı 5 bin vatandaş, hep birlikte oruçlarını açtı. Düzenlenen iftar programında Başkan Ataç, iftar masalarını tek tek dolaşarak vatandaşlarla el sıkıştı. Çamlıca sakinleri ile sohbet de eden Başkan Ataç, beraberindeki milletvekili adaylarını da tanıttı. Başkan Ataç ve beraberindekiler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren mahalle sakinleri de buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.