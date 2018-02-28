Can çekişen köpeğe ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde bir sokak köpeğinin rahatsızlanması yoldan geçen vatandaşın dikkatini çekti. İlk olarak köpeğin üzerine ısınması için battaniye serildi. Köpeğin iyice kötüleştiğini gören bir kadın, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağını aradı. Kadının yardım çığlıklarını gören diğer vatandaşlar da köpeğin etrafında toplanarak yardım etti. Köpeğe dokunarak durumu anlamaya çalışan vatandaşlardan bazıları doğum yaptığını, bazıları ise zehirlendiğini iddia etti. Ardından barınak görevlileri olay yerine intikal ederken, barınak görevlisi konuyla ilgili geç kaldıkları için gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Türkmentokat köyünde kuyuya düşen bir köpeği çıkardıkları için geç kaldıklarını belirten görevli, köpeğin doğum yapmadığını söyledi. Köpeğin yediği bir yiyecekten dolayı bu hale gelebileceğini aktaran barınak görevlisi, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Odunpazarı Hayvan Barınağını arayabileceklerini kaydetti.