“Çanakkale’den Cumhuriyet’e” sergisi Espark’ta

Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi’ni her yaştan insana öğretmek üzere hazırlanan “1915’den Cumhuriyet’e Gerçek Tarihi Objeler ve Kahramanlar” sergisine, 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Espark Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapacak. Telgraf Yapım ve Dünya Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan sergi, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale ve İstiklal Harbi’nin sembolü olmuş kahramanlar ve yapılarla ilgili maketler, fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ve müziklerle oluşturuldu.

Çanakkale Savaşı’ndan Cumhuriyet’e uzanan yolculuğu, canlı tanıkları anlatacak

Sergilendiği her yerde büyük ilgi gösterilen projenin görevli uzman rehberleri, tiyatral anlatımlarla ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatacak. Ziyaretçiler, savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce objeyi görme fırsatı bulacak. Ayrıca Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na ait gerçek fotoğrafların bulunduğu sergi, meraklılarını tarihte bir yolculuğa çıkaracak.