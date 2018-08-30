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30 Ağustos 2018 18:07

"Çanakkale’den Cumhuriyet’e" sergisi Espark’ta

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi’nde açılan "Çanakkale’den Cumhuriyet’e" sergisi beğeni topladı.


30 Ağustos 2018 18:07


Tarihin en önemli dönemlerinden biri olan Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi’ni her yaştan insana heyecan duydurarak öğretmek üzere hazırlanan “1915’den Cumhuriyet’e Gerçek Tarihi Objeler ve Kahramanlar Sergisi Espark AVM’de açıldı. Sergi, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale ve İstiklal Harbi’nin sembolü olmuş kahramanlar ve yapılarla ilgili maketler, fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ve müziklerle oluşturuldu.


Ülkenin temellerinin atıldığı bu büyük mücadele dönemi projede adeta yeniden yaşanırken, sergide ziyaretçiler, savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce objeyi görme fırsatı buluyor. Ayrıca Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na ait gerçek fotoğrafların gösterildiği sergi, Espark Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde, meraklılarını tarihin dönüm noktasına bir daha unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıyor.


Her yaştan insanın ilgisini çekecek bölümlere sahip sergi, 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Espark Alışveriş Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.




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