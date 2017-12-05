Canlarını hiçe saydılar

Eskişehir’de çevreyolu üzerine yayaların dahil olması, büyük kazaların yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz ay yaşanan kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarparak ölümüne sebep olan otomobildeki yolcu da hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarla ise, bu durum özetlenecek kadar net bir şekilde ortaya çıktı. Fotoğraflarda, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kişi gözüküyor. Çantası bulunan ve öğrenci olduğu anlaşılan bir kişi de, diğerleri gibi farklı noktalardan karşıya geçmek için orta refüjde bekliyor. Bu sırada fotoğrafta ilginç bir detay göze çarpıyor. Zira üstgeçit yayalara çok kısa bir mesafede gözükerek, aynı fotoğraf karesinde yer alıyor. Bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen bu fotoğraflar, insanların canını nasıl hiçe saydığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.