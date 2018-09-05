Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 10:49

Çantacıların ’okul’ heyecanı

Okulların açılmasına sayılı günler kala çantacılarda da satışların artmasına yönelik beklenti arttı.

Çantacıların ’okul’ heyecanı

05 Eylül 2018 10:49


Öğrencilerin olmazsa olmazlarından olan okul çantaları birbirinden farklı çeşit ve fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Ucuz çantaların tercih edilmemesi konusunda velileri uyaran çantacılar, konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Uzun yıllardır Eskişehir’de çantacılık yapan Salim Demir, okul sezonu öncesi tüm işletmelerde bir heyecan olduğunu dile getirerek, “Şu anda satışlarımızda hareketlenme başladı. Okul dönemi yaklaştıkça tabii ki talep artıyor. Bizim satışlarımız yıl boyu farklı seviyelerde devam eder ama okul başlangıcı tabii ki bizim için çok önemli bir dönem. Biz de müşterilerimizi çantalarımıza göz atmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Ucuz çanta uyarısı


Çantaların farklı fiyat ve kalitelerde olduğunu belirten Salim Demir, velilere de ucuz çantalar konusunda uyarılarda bulundu. Demir, şunları kaydetti:


“Çanta fiyatları işletmelere göre değişir. Bizde 35 liradan başlar. Ben veli olsam ucuz çanta almam. Bazı vatandaşlar mesela bizden almıyorlar, başka yerden kalitesiz ve ucuz çanta alıp sonra pişman oluyorlar. İpi kopuyor, fermuarı çıkıyor, bunlar oluyor. Yine bize gelip çanta bakıyorlar. Bu konuda velilerin dikkatli olması gerekir. Ekstradan masraf oluşuyor. Bir kere alınsın, sağlam alınsın.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç