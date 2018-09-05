Çantacıların ’okul’ heyecanı

Öğrencilerin olmazsa olmazlarından olan okul çantaları birbirinden farklı çeşit ve fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Ucuz çantaların tercih edilmemesi konusunda velileri uyaran çantacılar, konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Uzun yıllardır Eskişehir’de çantacılık yapan Salim Demir, okul sezonu öncesi tüm işletmelerde bir heyecan olduğunu dile getirerek, “Şu anda satışlarımızda hareketlenme başladı. Okul dönemi yaklaştıkça tabii ki talep artıyor. Bizim satışlarımız yıl boyu farklı seviyelerde devam eder ama okul başlangıcı tabii ki bizim için çok önemli bir dönem. Biz de müşterilerimizi çantalarımıza göz atmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ucuz çanta uyarısı

Çantaların farklı fiyat ve kalitelerde olduğunu belirten Salim Demir, velilere de ucuz çantalar konusunda uyarılarda bulundu. Demir, şunları kaydetti:

“Çanta fiyatları işletmelere göre değişir. Bizde 35 liradan başlar. Ben veli olsam ucuz çanta almam. Bazı vatandaşlar mesela bizden almıyorlar, başka yerden kalitesiz ve ucuz çanta alıp sonra pişman oluyorlar. İpi kopuyor, fermuarı çıkıyor, bunlar oluyor. Yine bize gelip çanta bakıyorlar. Bu konuda velilerin dikkatli olması gerekir. Ekstradan masraf oluşuyor. Bir kere alınsın, sağlam alınsın.”