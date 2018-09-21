Cassaba Modern 2018 yılının son çeyreğinde açılıyor

Eskişehir ve bölgeye değer katacak kentin yeni yaşam merkezi Cassaba Modern, 2018'in son çeyreğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Eskişehir'in merkezinde yükselen, günün 24 saati aktif gastronomi ve eğlencenin yeni adresi Cassaba Modern; eğlenmek, gülmek, müzik dinlemek, rahatlamak, yenilenmek istenilen anlarda 'Bildiğim çok iyi bir yer var' denilecek konsepti ile Eskişehir ve bölgeye yeni bir soluk getirecek. Bulunduğu bölgeyi şehrin merkezi haline getirmeyi hedefleyen ve hem toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen hem de otellere yürüme mesafesinde olan Cassaba Modern, ofis sahipleri için kapalı otopark alanıyla konfor sağlayacak.

Müpasan İnşaat yatırımıyla temeli 2016 yılında atılan; toplam 35 bin metrekare alan üzerinde yükselen Cassaba Modern 15 bin metrekarelik kiralanabilir alan, 12 bin metrekare koru alanı, 2 bin 200 metrekare meydanı, 74 mağaza, 57 ofis ve 350 araçlık otopark kapasitesi ile hizmet verecek. Yaklaşık bin kişiye de istihdam sağlayacak olan proje ayrıca Afyon, Kütahya, Bilecik, Bozüyük gibi yakın il ve ilçelerin Eskişehir'de eğlence yeme içme ve alışveriş anlayışına farklı bir tarz getirerek kentin ekonomik ve turizm açısından yeni çekim gücü olacak. Eskişehir'de ilk defa açılacak olan markalarla oluştuğu karmada birçok yerli ve yabancı marka projede yerlerini almaya devam ediyor. Geleneksel ve modern değerleri bir araya getiren Cassaba Modern, farklı mimari yapısıyla da ziyaretçilerine huzurlu bir yaşam alanı sunacak. Proje için özel oluşturulan heykel atölyesinde dünyaca tanınan ünlü heykeltıraş Serdar Tekbaşoğlu ve ekibi tarafından yurt dışında pek çok örneği görünen farklı tarz ve büyüklükte heykeller üretilecek. Eskişehir'e yakışan ve şehrin dokusuna uyan heykeller açılışla birlikte projede yerlerini alacak. Ayrıca yılın 365 günü gerçekleştirecek etkinlik ve kampanalar ile de şehir ve bölgenin çekim merkezi olması hedefleniyor.

"Merkez, Eskişehir'in sosyal hayatına etki yapacak"

Cassaba Modern'in bilgilendirme toplantısında konuşan Müpasan İnşaat Yönetim Kurul Başkanı Hulusi Zaim Buyan, "Anadolu'nun ortasında içinden nehir geçen bu şehrin en önemli varlığı bana göre insan kaynağı. İyi bir Eskişehirli olarak Eskişehir insanına yakışan sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağlayacak topluma ve çevreye duyarlı projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Cassaba Modern de şehrin iki ayrı noktasında oturan iki ayrı bir proje. Cassaba Modern projemiz Eskişehir'in sosyal hayatına etki yapacak. Cassaba Modern'de bizim sürprizlerimiz var" dedi.

Cassaba Modern 2018 yılının son çeyreğinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.