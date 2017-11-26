Çaykur Rizespor zirve yolunda yaralı

Lig’in 13. haftasında Eskişehir deplasmanına konuk olan Çaykur Rizespor, zirve yarışında 2 puan kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Maalesef golü bulduğumuz zaman benim takımın skoru koruma iç güdüsü her hafta devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lig’de takımların puan durumunun birbirine yakın olması, zirve yarışını iyice kızdırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Çaykur Rizespor’da, yarıştan kopmamak için mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda zorlu Eskişehirspor deplasmanına konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak, zirve yolunda 2 puandan oldu. Bu sonuçla 22 puan ile ligde 4. sıraya yerleşen Karadeniz temsilcisinin önünde 23 puanlı Giresunspor yer alıyor.

"Ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir akşam yaşadıklarını anlattı. Üzülmez, "Bizim için zor bir akşamdı. Maçtan önce zor olacağını söylemiştim. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanan bir rakibe karşı oynadık. Ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık ama ben oyuncularıma verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. Hakikaten oyuna baktığımız zaman ilk 45 dakika rakibe hiç gol pozisyonu vermeyen, rakibe çok şans vermeyen bir takımdık. Oyuncularım söylediklerimi harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. 2. yarı golü bulduk, maalesef golü bulduğumuz zaman benim takımın skoru koruma iç güdüsü her hafta devam ediyor" dedi.

"Sonuç olarak bizim adımıza yazık oldu"

Gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını kaydeden Üzülmez, "Aslında golü bulduktan sonra Kweuke, Samudio, Petrucci ve Özgür ile bu kadar net pozisyonları yakaladık, 1-0’dan sonra değerlendiremedik. Arkasından karambole yediğimiz bir gol ile berabere kaldık. Üzgünüz, bugün buradan istediğimiz 3 puanla ayrılsaydık, önümüzün çok daha açık olduğunu söyleyebilirdim. Yine de açıktır, Rizespor’un hedefleri bellidir. Rizespor hiçbir zaman hedeflerinden sapmayacaktır. Bu oyuncu grubu üzerine düşeni son haftalarda fazlasıyla yerine getirmeye çalıştı. Bugün de aslanlar gibi oynayan bir oyuncu grubum vardı. Evet, sonuç olarak bizim adımıza yazık oldu. Yani bu maçı hak edecek bir futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 1-0’dan sonra o net gol pozisyonlarını değerlendirsek bizim için çok daha rahat bir skor ortaya çıkardı. Futbolda bütün sonuçlar var. Bundan dolayı da üzgünüz. Oyuncularıma yürekli ve dirençli futbol oynadıkları için teşekkür ediyorum. Eskişehir takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.