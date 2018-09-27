Cemal Mustafayev anısına konferans verildi

Dr. Cemal Mustafayev anısına Anadolu Üniversitesinde bir konferans verildi.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen program Sinema Anadolu'da gerçekleşti. Etkinliğe Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin de katıldı. Prof. Dr. Cemal Mustafayev ve Borçalı Türkleri konu alan programda saz eşliğinde Türklüğü ön plana çıkaran şiirler de okundu.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Borçalı Dernekleri Başkanı Zelimhan Mehmetli, "Prof. Dr. Cemal Mustafayev'i anlatıyoruz. Kendisi Borçalı kökenlidir. Azerbaycan'da yaşadı. Moskova'da tahsil gördü. Felsefenin derinliklerini öğrendi. Yunan felsefesini öğrendi. Türk dünyası ile yaptığı araştırmalarda vardığı belli kanaatler var. O kanaatleri paylaşacağız. Onun bir deyimi var. 'Benim için en büyük felsefe insanlık felsefesidir.' Kendisi felsefe doktorudur. Eğer insanlık, konumunu üst seviyelerde tutarsa beşeriyet güzel yaşar. Beşeriyet, kansız yaşar. Beşeriyet korku içerisinden çıkar. Cemal Mustafayev'i tanıtmakla biz bunu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"21'inci asırda eğitimli insanlarımız bizim en büyük değerimizdir" diyen Mehmetli, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Eğitimsiz insan, cehalete meyillenir. Şimdiki zamanda, Türkiye üzerinde düşmanların büyük bir iş birliğinin olduğu bu zamanda biz de güçlerimizi seferber etmeliyiz. 21'inci asrı bir Türk asrı olması iddiamızı inşallah gerçekleştiririz."

Konferans, katılımcılar tarafından beğeni topladı.