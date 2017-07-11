Cenaze İşleri filminin çekimleri devam ediyor

Daha önce Kızkaçıran, Sağ Salim, Terkedilmiş ve Öldür Beni gibi filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur, yeni filmi Cenaze İşleri’nin çekimlerini Eskişehir Odunpazarı’nda

Odunpazarı Belediyesinin katkılarıyla sürdürüyor. Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film’in yaptığı filmde başrolü Melih Selçuk üstleniyor. Film belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olan Orhan karakterinin başına gelen talihsiz olayları mizahi bir şekilde ele alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan ve Suzan Aksoy, Bedia Ener, Aydan Burhan, Halil Kumova gibi oyuncular yer alıyor.

Yeni filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Korhan Uğur, Cenaze İşleri filminin ölüm teması işlenmiş mizahi bir film olduğunu söyledi. İlk filminden bu zamana kadar çekilen bütün filmlerinde ölüm temasını işlemeyi çok sevdiğini anlatan Uğur, “Ölüm de yaşamın bir parçası bir sonuçta, nasıl Nasrettin Hoca’nın dediği gibi ‘Doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun’ sözü gibi, ölüm de yaşamın bir parçası, onun için bu hikaye zaten yıllar öncesinden vardı. Hikaye bir belediyede çalışan kimsesizler mezarlığından sorumlu bir belediye görevlisinin hikayesi” dedi.

“Eskişehir bir film platosu gibi”

İstanbul’da çalışmanın çok zor olduğunu, ondan dolayı bütün filmlerini İstanbul dışında çektiğini belirten Uğur, “Dizilerden, görsellerden seyirci kirlenmeye başladı İstanbul’u göre göre. Zaten Eskişehir’de bu filmi en iyi şekilde çekeceğimize inanıyordum. Bir plato gibi, İstanbul’un çeşitli yerlerinde Odunpazarı evlerinin benzeri dekorunu bir plato yapmak için milyonlar harcanıyor, o şekilde çekiyorlar. Burada hazır bir dekor var. İstanbul’da sürekli film çekile çekile, halkın da sabrı zorlanıyor artık, buranın insanları daha anlayışlı. İnşallah burası da zamanla İstanbul gibi olmasa da belli bir oranda filmcilere plato olabilecek bir şehir” ifadelerini kullandı.

Filmin başrol oyuncusu Melih Selçuk ise, oynadığı Orhan karakterinin saf, temiz kalpli, mezar kazıcılığıyla para kazanıp, tek amacının sevdiği kızla evlenmek olduğunu belirtti.

Filmde canlandırdığı karakterin hayalindeki rol olduğunu dile getiren oyuncu Suzan Aksoy da, “Şimdiye kadar oynadığım karakterlerden farklıydı. O yüzden atladım hemen role. Oyuncuların sezgileri çok önemli, oyunculuk sezgi üzerine kurulmuş bir şeydir. Yani yüreğinizle oynarsınız aslında, teknik gereklidir ama yürek ve sezgileriniz size doğru olan şeyi gösterir. İlk heyecan duyduğumda, bunu ben oynamalıyım dediğimde ne kadar haklıymışım. Çünkü, sete geldiğimde tüm genç arkadaşlarımı gördüğüm vakit, onların performanslarını gördüğüm zaman çok doğru bir şey yaptığımı düşündüm. O heyecanımın da buna bağlı olduğunu düşündüm. O yüzden mutluyum” diye konuştu.

Aksoy, Eskişehir’e hayran olduğunu, yaşayabileceği ikinci şehir olabileceğini kaydederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ve katkılarından dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Oyuncu Bedia Ener ise, yapım ekibi, yönetmen, oyuncular olsun hepsinin çok harika bir ekip olduğunu, çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, ikinci film olursa tekrar oynamak için sipariş verdiğini de esprili bir şekilde aktardı.

İlk sinema filmi olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu belirten başrol oyuncusu Cemre Melis Çınar, “Dün 4 sahne çektik ama hala o heyecanımı koruyorum. Burada üstatlarımızla beraber çalışıyoruz, çok ayrı bir keyif. Harika bir ekimiz var. Harika bir yönetmenimiz var, çok iyi yapımcılarımız var. Eskişehir’i az çok biliyordum ama çok değişmiş son yıllarda, muhteşem olmuş. Odunpazarı’nı, insanlarını çok sevdim” şeklinde konuştu.

“Seyirciyi çok farklı ve eğlenceli bir film bekliyor”

Seyircinin çok eğleneceği bir film olacağını vurgulayan Çınar, “Çok duygulanacağı, çok güleceği, çok seveceği bir film olacağına çok eminim. Biz çok gülerek çekiyoruz, ben sahnelerde çok zor tutuyorum kendimi. Eğer biz bu kadar eğleniyorsak eminim ki onlar da çok eğlenecekler. Düşündüklerinden çok farklı bir film olacak. Enerjisi çok yüksek bir kadro var” dedi.

Eskişehir Anadolu’nun gururu bir şehir”

Oyunculuktan önce doğal taş ihracatı yaptığını ve bu sebepten Eskişehir’e çok gidip geldiğini, şehrin gelişimini gözlemlediğini ve Anadolu’nun gururu bir şehir olduğunu aktaran oyuncu Ergun Kuyucu, “Buradan da uygar bir şehir çıkabileceğini ispatlamış oluyor. Çok mutluyum. Odunpazarı’nın bu hali beni çok mutlu etti. Çünkü ülkemizde eskiye karşı bir kin diyeyim, döküp yıkıyoruz ya, Odunpazarı eskiyi muhafaza etmiş. O açıdan da Belediye Başkanımız Kazım Bey’e teşekkür ediyoruz. Burada film çekmekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Çekimleri Eskişehir’de devam eden film 8 Eylül’de vizyona girecek.