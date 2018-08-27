Cerrahpaşalı öğrenci Türkiye 6’ncısı oldu

sınıf öğrencisi Hasan Tahsin Çevik, burs kazanmak amacıyla girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 6’ncısı olarak büyük bir başarı elde etti.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde doğup büyüyen Çevik, burs kazanmak amacıyla YKS’ye girdi. Sonuçları gördüğünde kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Çevik, Türkiye genelinde 6’ncı olduğunu görerek büyük mutluluk yaşadı. Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler de, başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrencinin kazandığı başarının kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Başkan Güler, kendisinin ilçenin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Burs kazanabilmek için girdim ve amacıma da ulaştım"

Başarıyı yakalayabilmek için düzenli çalışmayı tavsiye eden Hasan Tahsin Çevik ise, "Ben şu an sınıf öğrencisiyim. Bu sınava burs kazanabilmek amacıyla girdim ve amacıma da ulaştım. Daima desteğini arkamızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Faruk Güler’e çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını bu şekilde almak beni çok mutlu etmiştir. Ben Sarıcakaya’da doğup büyüdüm. Benim buralara kadar gelmemde emeği olan önce aileme ve öğretmenlerime de teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.