Ceviz yetiştiricileri gübreleme konusunda bilgilendirildi

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere, Eskişehir ve Bilecik’ten çok sayıda ceviz yetiştiricisi katıldı. AR-GE Endüstriyel Genel Müdürü Vedat Karakaya ve Ziraat Mühendisi Harun Çolak tarafından verilen seminerde, toprak verimliliğinin arttırılması için yapılan çalışmalara örnekler verildi. Yüksek Ziraat Mühendisi ve aynı zamanda Bitki Besleme Uzmanı Yakup Alpaslan Ergün ise, "Ceviz ağacının kökleri inebileceği derinlik, bir buçuk metre derinliğe kadar inebildiği derinlik dikkate alınarak analiz yapılmalıdır. Toprak verimliliğini artırmada en önemli faktörlerden birisi bitki besin elementleridir. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için; uygun miktar ve formülasyonlardaki besin elementlerinin gübre olarak gerek topraktan, gerektirdiği durumlarda da yapraktan verilerek kullanılması gereklidir. Demir ve çinko bitkilerde klorofil oluşumu için mutlaka gereklidir" dedi.