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30 Mayıs 2018 15:46

Çevre bilinci tiyatro ile arttırılıyor

Tepebaşı Belediyesi ve ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) işbirliği ile hazırlanan “Dönüşüm İyi Gelecek” isimli çocuk tiyatrosu beğeni topladı.

Çevre bilinci tiyatro ile arttırılıyor

30 Mayıs 2018 15:46


Çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi için hazırlanan oyun, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yola çıkılarak Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde oynandı. Tepebaşı Belediyesi ve ÇEVKO işbirliği ile hazırlanan Dönüşüm İyi Gelecek adlı oyun, yaklaşık 350 çocuk tarafından izlendi. Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu, Özel Çağdaş Okulları, Gelişim Okulları, Özel Atayurt Okulları öğrencilerinin izlediği çocuk tiyatrosunda tüketicilerin ve özellikle de ilköğretim çağındaki çocukların, çevrenin korunması ve geri kazanım konularında bilinçlenmesi sağlandı.


Oyunu izleyen çocuklar, geri dönüşümün önemini baş rolü üstlenen çevre dostu bir kediyle eğlenceli ve eğitici biçimde öğrendi.




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