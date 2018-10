Çevre yolunda otomobilin çarptığı at telef oldu

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çevre Yolu üzerinde Şeker Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Serkan K. (31) idaresindeki 26 PZ 583 plakalı otomobilin önüne seyir halindeyken aniden başıboş bir at çıktı. Manevra yapmasına rağmen ata çarpmaktan kurtulamayan sürücü refüjde durabildi. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. At yetkililer tarafından yoldan kaldırılırken, hasar gören otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden alındı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, son dönemlerde kentin bazı noktalarında başıboş atların olduğunu, yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirttiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.