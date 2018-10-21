İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevre yolunda otomobilin çarptığı at telef oldu

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Çevre Yolu üzerinde Şeker Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Serkan K. (31) idaresindeki 26 PZ 583 plakalı otomobilin önüne seyir halindeyken aniden başıboş bir at çıktı. Manevra yapmasına rağmen ata çarpmaktan kurtulamayan sürücü refüjde durabildi. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. At yetkililer tarafından yoldan kaldırılırken, hasar gören otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden alındı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, son dönemlerde kentin bazı noktalarında başıboş atların olduğunu, yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirttiler.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.