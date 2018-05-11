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11 Mayıs 2018 14:39

Ceza ve Ayben Eskişehir’de sahne alacak

Tepebaşı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Burn Battle Zone, Eskişehir’de konser verecek.

Ceza ve Ayben Eskişehir’de sahne alacak

11 Mayıs 2018 14:39


Moskova, Kiev, Krakow ve İstanbul’dan sonra şimdi de Eskişehir’de gerçekleşecek olan ’Burn Battle Zone’da eğlence, müzik, dans ve enerji bir arada olacak. 12 Mayıs Cumartesi akşamı saat 18.00’de başlayacak olan hip-hop etkinlikleri kapsamında, Türkçe rap’in uluslararası sahnedeki sesi Ceza ve yeni neslin yükselen yıldızları Ayben, Fate Fat, Sansar Salvo, DJ Sivo ve Eskişehir’in en ünlü rap’çisi Joker, Espark AVM yanındaki açık otoparkta sahne alacak.


Pek çok ülkede düzenlenen ve Türkiye’de de gerçekleşen, bugüne kadar düzenlenmiş en büyük hip-hop etkinliklerinden biri olan “Burn Battle Zone” konserlerinin ücretsiz olduğu belirtildi.




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