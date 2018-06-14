Cezaevindeki suçsuz çocukların bayramı kutlandı

Dr. Uğur Bilge ve ekibi, cezaevinde yaşayan 0-6 yaş grubu çocukların Ramazan Bayramı’nı kutlamak için cezaevini ziyarette bulundular.

Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar projesi kapsamında Ramazan Bayramı maneviyatıyla; Eskişehir H tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumunda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, onlara bayram sevincinin yaşatılması noktasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık taramaları yapıldı. Çocuklara bayram kıyafetleri ve bayram hediyeleri verildi. İl Sağlık Müdürü Bilge ve ekibi çocukların bu özel günlerde onların unutulmadığının ve bu tür çocukları adına devlet kurumların da güzel şeyler yapabileceği mesajını verilirken annelerin ve çocukların gözlerinden mutlulukları okunuyordu.

"Sadece onların şanssız olduklarını söyleyebiliriz"

Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar projesi hazırlanırken sahibi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve proje ekibi cezaevindeki çocukların hayat koşullarını tespit ederek, bir çocuğun yaşaması gereken asgari duygularla projeyi yürütmeye devam ediyorlar. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar projesi çocuklar adına mutluluk, anneleri adına umut ve devletin sıcak şefkatli yüzünü gösterme projesidir. Çocuk ve annelerinden gelen daha önce yapılan etkinliğe benzer bir etkinlik talebini de olumlu karşılıyoruz. Bayram sonrası yeni bir etkinlik planlanacağının da sözünü veriyoruz. Eskişehir İnfaz Koruma Kurumunda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların kendi yada dışarıda aileleriyle yaşayan diğer çocuklardan hiç farkının olmadığını söylemek gerek. Sadece onların şanssız olduklarını söyleyebiliriz. Bu projeyi uygulamaktan ve bu çocuklarla bu manevi bayram havasını solumaktan mutluyum" dedi.