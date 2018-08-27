Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 14:53

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

Eskişehir’de açık cezaevinden izinli olarak ayrılan hükümlü, metruk bir binanın yanında ölü bulundu.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

27 Ağustos 2018 14:53


Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi Mısırlılar Sokak’ta yaşandı. Metruk bir binanın yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Emre Han G.’nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hükümlü Emre Han G.’nin, Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20-27 Ağustos tarihleri arasında bir hafta izinli çıktığını tespit etti. Emre Han G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç