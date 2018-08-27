Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi Mısırlılar Sokak’ta yaşandı. Metruk bir binanın yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Emre Han G.’nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hükümlü Emre Han G.’nin, Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20-27 Ağustos tarihleri arasında bir hafta izinli çıktığını tespit etti. Emre Han G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.