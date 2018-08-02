CHP de kurultay tek çare değil

Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) delegelerine baskı yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Ben ilk günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha başarılı olması için bir değişim yaşaması gerektiğini, ama bunu bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’ni kutuplaştırarak, asılsız iddialar üzerinden tartışma oluşturarak, enerjimizi karşılığı olmayan işlerle harcamak yerine, seçimli kurultayın da tek çare olmayacağını belirterek ifade ettim” diye ifade etti.

Başkan Kurt, yaptığı açıklamada, bir ulusal ve bazı yerel gazetelerdeki haberlerde, Eskişehir’de CHP delegelerine baskı yapıldığı iddiasının yer aldığını belirtti ve bunların hiçbirinin doğru olmadığını ifade etti. Başkan Kurt, “ Doğru söylememeyi alışkanlık haline getiren bazı gazeteciler, bu konuların içine bizi çekmeye çalışmaktadır. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak hiçbir delegeye baskı yapmışlığım söz konusu olmadı, olamaz da. Eskişehir’de istifa ettiği söylenen kurultay delegesiyle hiç görüşmedim. Hiçbir kurultay delegesinin yakınını kısa süre içerisinde işe almadım. Bunları ispat edemeyen herkes, gerçeği araştırmadan konuşanlar veya yazanlar da dahil istisnasız yalancıdır, iftiracıdır, şerefsizdir. Eskişehir’de Kemal Yavuz isminde bir delege yoktur. Belki Sema Yavuz demek istemişlerdir. Ama onun da hiçbir yakını Odunpazarı Belediyesi’nde çalışmamaktadır” diye belirtti

Kendisini bu tartışmaların içine çekmek ve asılsız iddialarla yıpratmak isteyenlerin, kurultay süreci boyunca konuyla ilgili verdiği onlarca demeci ve açıklamayı görmezden gelen art niyetli kişiler olduğunu anlatan Kazım Kurt,şunları belirtti;

“Ben ilk günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha başarılı olması için bir değişim yaşaması gerektiğini, ama bunu bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’ni kutuplaştırarak, asılsız iddialar üzerinden tartışma oluşturarak, enerjimizi karşılığı olmayan işlerle harcamak yerine, seçimli kurultayın da tek çare olmayacağını belirterek ifade ettim. Bu konudaki açıklamalarıma isteyen herkes kolayca ulaşabilir. Böyle bir tavır sergiliyorken bu tür iddialara, iftiralara maruz kalmamın art niyetten başka açıklaması yoktur. Bize düşen görev CHP’yi bu tartışma ortamının dışına çıkarmak ve ’nasıl daha başarılı oluruzun’ cevabını aramaktır. Yerelde, Cumhuriyet Halk Partili gözüküp de iktidarın tetikçiliğini yapan gazetecilerin oyunuyla, iftiralarıyla partimizi yıpratacak bir tavırda bugüne kadar olmadığım gibi bundan sonra da olmayacağımı belirtmek isterim."