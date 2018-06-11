Millet İttifakı milletin meclisini, milletin iradesini hakim kılmak üzere kurulmuş bir ittifaktır” dedi.

Eskişehir’e bir dizi program için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirdiği mitingin akabinde kente geldi. Burada bir davet salonunda yapılacak program öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Tezcan, AK Parti’nin çatışma dilini kullandığını söyledi. Tezcan, “Son dönemde Türkiye’de siyaset çok ciddi bir biçimde kutuplaşma aracı olarak kullanıldı. Özellikle AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar çatışma dilini tercih ediyor, ayrıştırma dilini tercih ediyor. Bunun üzerinden yeni bir dönemi daha kazanacaklarını sanıyorlar. Ama millet yoruldu artık, bıktı. Gittiğimiz her yerde ‘Huzur istiyoruz’ diyorlar. Türkiye’de iki temel arayış var. Birisi huzur, birisi adalet. Tabii huzuru sağlamak için geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak işsizliği yoksulluğu ortadan kaldırmak yatırımın ekonominin güçlü olduğu zenginliğin paylaşıldığı ülke meydana getirmek zorundayız. Bütün planlarımızı, çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bekir Bozdağ, ’Millet İttifakı’nda acaba bir çatlak meydana getirebilir miyiz’ hesabı içerisine girmiş”

Tezcan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Millet İttifakı eleştirilerine de cevap vererek, “Dediğim gibi biz çatışma üzerinden siyaseti yürütmek istemiyoruz. Bugün hükümet sözcüsü her zaman olduğu gibi alışılagelmiş bir biçimde yine kavga ve çatışma üzerinden kampanya yürütme peşinde. Ve bizim ittifakımıza dil uzatmış, ‘Millet İttifakı nefret ve öfke ittifakı’ demiş. Ben milleti vicdanına bırakıyorum. Alanlara baksınlar, kampanyanın yürütülmesine baksınlar. Nefret dilini kullanan kim, öfke dilini kullanan kim. Cumhur İttifakının içerisinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. O çatlama her ne pahasına olursa olsun, iktidarı yürütme amacıyla kurulmuş bir iktidar ittifakının sadece ve sadece ayakta kalabilmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği de şüphelidir. Bu çerçevede yakın zamandaki Cumhur İttifakındaki çatlak sesleri duymaya başladık. Bu noktada dikkatleri başka yerlere çekmek için ’Millet İttifakı’nda acaba bir çatlak meydana getirebilir miyiz’ hesabı içerisine girmiş Bekir Bozdağ. Boşuna umutlanmasın, boşuna heveslenmesin. Sayın Bozdağ’a sesleniyorum; Bu boş bir hevestir. Millet İttifakı demokrasi merkezinde kurulmuş bir ittifaktır. Millet İttifakı milletin meclisini, milletin iradesini hakim kılmak üzere kurulmuş bir ittifaktır. Onun için burayla uğraşacaklarına milletin önünde 16 yıldır meydana getirdikleri tahribatı nasıl gidereceklerine ilişkin ele avuca gelir projeler sunsunlar” dedi.

Tezcan, basın açıklamasının ardından davet salonunda bugün gerçekleşen Kadir Gecesi programına katılan kadınlarla bir araya geldi.