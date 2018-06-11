CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Seyitgazi’de konuştu

Tezcan, partili milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Utku Çarkırözer, Gaye Usluer, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Seytgazi ilçesinde seçim mitingi düzenledi. İlçe meydanında toplanan Seyitgazililere seslenen Tezcan, Türkiye’yi kalkındırmak için yola çıktıklarını söyledi. İktidar olmaları halinde öncelikli olarak sayıları 16 milyonu bulan yoksul vatandaş için çalışacaklarını aktaran Tezcan, “İlk işimiz 16 milyon yoksul ailenin yoksulluk envanterini çıkarıp ‘Aile Sigortası Kurumu’nu kurmak olacak. Her yoksul ailede kadının banka hesabına bin lira yatıracağız. Kredi kartı gibi borçlanarak değil maaş alır gibi banka kartıyla gidecek, parasını alacak, ihtiyacını neyse onu kullanacak. İhtiyacını başkasının belirlemesine fırsat vermeyeceğiz, insanları kuyruğa sokup perişan etmeyeceğiz, maaş sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir muameleye tabi olacak” şeklinde konuştu.

“İnşallah Eskişehir, Türkiye Cumhurbaşkanını da seçecek”

24 Haziran tarihini bir dönüm noktası olarak değerlendiren Tezcan, “Türkiye’de esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, işsizin, yoksulun, kim varsa herkesin probleminin çözümünde bir dönüm noktası. Bir kervan çıktı Anadolu’da yürüyor. Bir yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu davayı takip edecek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; kervanın önünde yürüyor. Bir tarafta bütün bunları hayata geçirip uygulayacak Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce. Bir tarafta Eskişehir’deki milletvekili adaylarımızla Türkiye genelindeki milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız. Eskişehir, belediye başkanlarımızın başarısını, emeğini, çalışmasını çok iyi bilir. Eskişehir belediye başkanlarımızı seçti, yüzü güldü. İnşallah Eskişehir, Türkiye’de Cumhurbaşkanını da seçecek, meclisi de seçecek, bir kere daha yüzü gülecek” dedi.