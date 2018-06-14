CHP İl Başkanı Akman’ın Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında, hoşgürü vurgusu yapan Başkan Akman, dostlukların güçleneceği bir bayram diledi. Bayramda tüm kırgınlıkların unutulmasını temenni eden Başkan Akman mesajında, "Sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel günleridir. Yaşadığımız bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli barış, kardeşlik duygularını daha da güçlendirerek bu bağları korumalı bayramları birbirimizi kucaklamak için fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı en özel günlerdir. Tüm bu duygu, düşünceler ile Türkiye’nin mutlu, huzurlu ve barış içinde bir bayram geçirmesini diliyor, yaşayacağımız bu bayram coşkusunun aydınlık günlerimizin müjdecisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.